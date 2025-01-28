Россиянка с двумя шестимесячными сыновьями бесследно пропала, пока муж был в командировке

В Нижнем Новгороде третьи сутки ищут 38-летнюю местную жительницу и ее двух шестимесячных детей. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, супруг женщины обратился в полицию 26 января. Мужчина рассказал, что он был в командировке в Москве, когда его жена перестала выходить на связь. Мужчина забил тревогу. Квартира, где пара проживала с двумя шестимесячными сыновьями, оказалась пуста. Детей женщина забрала с собой.

По информации СМИ, женщина не состоит на учете у психиатра, ранее не пропадала. Пропавшая отличается худощавым телосложением, имеет темно-русые волосы ниже плеч. Могла быть одета в длинную зеленую куртку и шапку того же цвета. На вид нижегородке, по словам ее супруга, 35-40 лет.

До этого сообщалось, что в Красноярском заповеднике пропал мужчина, который ушел туда за закладкой.