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При стрельбе у школы в Швеции ранения получили пять человек

SVT: у школы в Швеции пять человек получили огнестрельные ранения
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Reuters

В перестрелке у школы в городе Эребру в центральной Швеции пять человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Состояние пострадавших не уточняется. На данный момент полиция не комментирует произошедшее.

Местным жителям рекомендуется держаться в стороне от района, где расположена школа.

До этого стало известно, что на территории школы Campus Risbergska в городе Эребру в центральной Швеции проводится полицейская операция после появления сообщений о стрельбе. Известно, что речь идет о стрельбе из автоматического оружия. В полиции отметили, что дело касается «совершения тяжкого насильственного преступления».

В октябре сообщалось, что стрельба произошла в одном из торговых центров, расположенных в шведском городе Кунгсбакка.

Ранее стрельба произошла в школе в Теннесси.

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