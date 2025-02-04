Россиянин продал лошадь, чтобы отправить ребенка в больницу

Житель Приангарья заявил, что продал лошадь, чтобы сын попал на прием к врачу. Об этом сообщает «Сибирский Экспресс».

Житель Нижнеудинского района Иркутской области работает на котельной «Центральная» в поселке Алгатуй Тулунского района. Он продолжает ходить на работу пешком 14 км в одну сторону, хотя с октября прошлого года все 23 сотрудника муниципального предприятия не получают зарплату.

Недавно из-за нехватки денег мужчина был вынужден продать лошадь.

«Ребенка в больницу увезти — я продаю лошадь», — заявил он на камеру.

Рабочие, обслуживающие котельную, записали коллективное обращение к властям и сообщили, что прекратят работу, если ситуация не изменится.

«Население поселка — около 1 тыс. человек. Котельная отапливает пять пятиэтажных домов, 80 коттеджей, школу, контору «Востсибугля», детский сад, амбулаторию, дом культуры, администрацию сельского поселения. На сегодня задолженность заработной платы у нас составляет уже четыре месяца — мы получили только аванс за октябрь. Администрация предприятия бездействует, с мэрии к нам никто не приезжает», — отметила одна из сотрудниц котельной.

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело о полной невыплате зарплат свыше двух месяцев. Как сообщается, котельная стоит на балансе администрации Тулунского района, при этом процедура банкротства муниципального предприятия началась еще декабре 2023 года. Общая сумма долгов, включая долги по зарплате, по данным УФССП, — почти 40 млн рублей.

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