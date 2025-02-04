Россиянин открыл стрельбу с балкона и ранил прохожую

В Астрахани мужчина стрелял с балкона в птицу и ранил девушку

В Астрахани полицейские задержали местного жителя, который стрелял из пневматической винтовки с балкона и ранил проходившую мимо девушку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В одну из больниц Астрахани была доставлена 22-летняя девушка с ранением бедра. Она рассказала полицейским, что шла по улице, услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Было установлено, что травму пострадавшая получила в результате выстрела, совершенного неизвестным из пневматической винтовки.

Личность стрелявшего удалось установить. Им оказался 25-летний мужчина. Задержанный объяснил, что увлекается стрельбой и решил попрактиковаться. Он планировал выстрелить в птицу, сидящую на заборе, но случайно попал в прохожую.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Осенью 2024 года произвел несколько выстрелов со своего балкона, разбив стекло автобуса, находившегося на остановке. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о хулиганстве, на время расследования он заключен под стражу. При обыске из его квартиры была изъята пневматическая винтовка.

Ранее в Подмосковье жители дома пожаловались на стрелка в камуфляже.