Петербургского учителя физкультуры арестовали за педофилию

78.ru: в Петербурге учителя физкультуры арестовали по обвинению в педофилии

В Петербурге школьного учителя заключили под стражу по обвинению в педофилии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По версии следствия, инцидент произошел в конце сентября 2024 года возле дома №27 на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Педагог совершил насилие в отношении 12-летнего мальчика, когда они оба находились в салоне автомобиля.

В отношении учителя физкультуры возбудили уголовное дело. Красногвардейский суд принял решение арестовать мужчину, он будет находиться под стражей до 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность петербуржца к аналогичным преступлениям.

До этого под Екатеринбургом подросток во время отдыха в санатории изнасиловал своего друга. Юноши являются воспитанниками одной спецшколы.

Ранее продавец из Казани напоил и изнасиловал 13-летнюю школьницу.