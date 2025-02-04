Продавец из Казани напоил и изнасиловал 13-летнюю школьницу

Житель Казани напоил школьницу и изнасиловал ее в гаражах

В Казани мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу, напоив ее перед этим. Об этом пишет KazanFirst.

По данным источников СМИ, преступление произошло в конце января. Неделю назад 34-летний сотрудник одного из сетевых супермаркетов встретился с несовершеннолетней в гаражном кооперативе «Сокол-92» на территории микрорайона Борисоглебское.

Следователи считают, что взрослый и школьница устроили там совместное застолье. После чего пьяный мужчина надругался над девочкой. Подозреваемый в совершении насильственных действий уже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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