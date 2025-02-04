В Северной Осетии ввели режим угрозы атаки дронов

В Северной Осетии объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Прошу всех сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации — ее публикую здесь, в своем канале», — говорится в сообщении.

Накануне в Северной Осетии вводился режим режим угрозы атаки БПЛА. Кроме того, в аэропорту Владикавказа временно был введен режим «Ковер» — прием и выпуск самолетов ограничен. Также 3 февраля временные ограничения вводились на работу аэропортов Астрахани и Волгограда.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Волгоград подвергся массированной атаке дронов.