В Северной Осетии ввели режим угрозы атаки БПЛА

В Северной Осетии ввели опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, в аэропорту Владикавказ ввели режим «Ковер» — прием и выпуск самолетов ограничен. Меняйло также обратился к жителям и призвал их сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы ввели временные ограничения. По его данным, прием и выпуск самолетов были ограничены в 07:44 по московскому времени.

До этого сообщалось, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 07:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты приостановили работу около 4 утра.

Также 3 февраля временные ограничения вводились на работу аэропортов Астрахани и Волгограда.

Ранее Волгоград подвергся массированной атаке дронов.