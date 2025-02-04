У самолета AZAL не работали оба GPS

У потерпевшего крушение самолета авиакомпании AZAL не работали оба GPS

У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) не работали оба GPS. Это следует из предварительного отчета, опубликованного на сайте правительства Казахстана.

»Азербайджан восемьдесят два сорок три, оба GPS потеряны, нужен векторинг», — следует из выписки переговоров.

29 января Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил, что итоги расследования крушения самолета AZAL представят в ближайшее время.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. По информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее сообщалось, что AZAL приостанавливает рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку.