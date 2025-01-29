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В Баку заявили о публикации в России дезинформации о крушении самолета AZAL

МИД Азербайджана назвал дезинформацией статьи в СМИ России о лайнере AZAL
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Depositphotos

В СМИ и некоторых официальных кругах России появились «дезинформационные» статьи и сообщения в отношении Азербайджана. Об этом говорится в заявлении азербайджанского министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что такие статьи и сообщения порождают недопонимание и противоречат содержанию и духу декларации о взаимном сотрудничестве между Баку и Москвой.

В МИД отметили, что результаты предварительного расследования катастрофы самолета авиакомпании AZAL в Казахстане известны, ведется работа по завершению расследования, четко изложены ожидания азербайджанской стороны от России.

В заявлении утверждается, что появившиеся в азербайджанской прессе публикации о деятельности «Русского дома» в Баку не являются официальной позицией властей республики. Деятельность подобных организаций на территории Азербайджана основана на принципе взаимности и должна проводиться в соответствии с требованиями законодательства.

29 января посла России в Баку Михаила Евдокимова пригласили в министерство иностранных дел Азербайджана из-за публикаций в российской прессе, связанных с авиакатастрофой вблизи Актау.

27 января МИД России назвал безосновательными обвинения СМИ Азербайджана в адрес «Русского дома» в Баку.

Ранее были названы сроки установления причин крушения лайнера AZAL под Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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