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В Азербайджане анонсировали публикацию результатов расследования крушения самолета AZAL

Гаджиев: итоги расследования крушения самолета AZAL представят в ближайшее время
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Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Результаты расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщил Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает ТАСС.

«Мы считаем, что в ближайшее время, совместно с нашими партнерами, мы предоставим общественности подробную информацию по этому вопросу», — заявил он.

По словам Гаджиева, правоохранительные органы Азербайджана продолжают расследование причин крушения пассажирского лайнера.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. По информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее стало известно, что Казахстан не считает переговоры с борта AZAL «сливом» расшифровок черных ящиков.

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Крушение самолета в Казахстане
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