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В Подмосковье отремонтируют более 100 детских садов и школ

В Подмосковье отремонтируют 119 детских садов и школ в 2025 году
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Shutterstock

В Московской области в 2025 году состоится масштабная программа по капитальному ремонту объектов образования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Мособлдуму, она охватит 59 школ и 42 детских сада.

«В этом году запланировано провести капитальный ремонт 119 объектов образования, это, в частности, 59 школ, 42 садика», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, программа на этот год включает семь объектов дополнительного образования, 11 колледжей. Он отметил, что в сфере культуры также запланирован капитальный ремонт 14 детских школ искусств.

До этого сообщалось, что депутаты внесут в Госдуму законопроект, призванный защитить средства граждан, аккумулированные на спецсчетах для капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно пояснительной записке, законопроект напрямую запрещает арест денежных средств, хранящихся на специальных счетах, предназначенных для финансирования капитального ремонта.

Ранее эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России.

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