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В Госдуме рассмотрят проект, запрещающий арест денег на капремонт

В Госдуму внесут проект, запрещающий арест средств на спецсчетах по капремонту
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, призванный защитить средства граждан, аккумулированные на спецсчетах для капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и депутат Галина Хованская. Как сообщили в пресс-службе партии, законопроект будет представлен во вторник, 4 февраля.

Согласно пояснительной записке, законопроект напрямую запрещает арест денежных средств, хранящихся на специальных счетах, предназначенных для финансирования капитального ремонта.

По словам Сергея Миронова, действующее законодательство квалифицирует эти счета как банковские, что позволяет накладывать на них аресты по судебным решениям. Однако на практике сложилась следующая тенденция: средства собственников жилья арестовываются в счет погашения задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими предприятиями. Это, по мнению Миронова, недопустимо, так как средства граждан никак не связаны с финансовыми проблемами управляющих компаний.

Законопроект, по мнению Миронова, призван исключить подобные риски и устранить неоднозначное толкование действующего законодательства, обеспечив надежную защиту сбережений граждан, предназначенных для поддержания их жилья в надлежащем состоянии.

На прошлой неделе в Совете Федерации одобрили закон, предполагающий увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капремонт для домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

Ранее эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России.

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