Дома и на рабочем месте замгубернатора Ростовской области Федотовой проходят обыски

Следователи обыскивают дом и рабочее место замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой, задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Утром дома, потом на работу поехали», — пишет издание.

3 февраля стало известно, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы Следкома, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6 % годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Также 3 февраля в Саратовской области уволили министра транспорта Алексея Петаева. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что Петаева уволили 3 февраля по п. 5 ч. 1. статьи 81 ТК РФ («Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»).

Ранее сообщалось, что арестованного гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина уволили.