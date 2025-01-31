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Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Брянскую область
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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российские военные ведут работу по обнаружению и уничтожению дронов.

Глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Вечером 31 января средства ПВО сбили над Белгородской областью восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром в пятницу министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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