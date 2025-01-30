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Гладков опроверг сообщения об утечках информации

Гладков опроверг сообщения об утечках информации в белгородской администрации
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Вячеслав Гладков/VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об утечках информации в администрации региона. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Никаких утечек нет. У меня один ТГ-канал, а также страницы «ВКонтакте» и «Одноклассниках», где сообщаю обо всем важном. Прошу не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул чиновник.

К своему заявлению Гладков прикрепил скриншот переписки некой Натальи Николаевны со злоумышленником, утверждавшим от его лица, что злоумышленники вначале ограбили бывшую помощницу губернатора благодаря утечке ее личных данных, а теперь получили доступ к его (Гладкова) личным данным.

До этого Telegram-канал «Утечки информации» писал, что хакеры смогли выкачать данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Из материала следует, что злоумышленники получили доступ к более чем двум миллиардам строк с информацией. При этом общий размер сведений составил порядка одного терабайта. Позже эта информация не подтвердилась.

Ранее был назван самый опасный троян в РФ.

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