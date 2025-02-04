В мэрию Нового Уренгоя пришли силовики

Ura.ru: в Новом Уренгое чиновники подозреваются в махинациях с закупками

В Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе у силовых структур возникли вопросы к сотрудникам местного департамента строительства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

«В одном из департаментов мэрии Нового Уренгоя работает следственный комитет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопреки утверждениям в некоторых Telegram-каналах о причастности к делу директора департамента Андрея Чунтонова и главного архитектора города Евгения Ворошилова, фигурантами дела они не являются.

В конце октября прошлом года источник Ura.ru сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нагрянули с обысками в мэрию Сургута. Отмечалось, что сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов. В сентябре сообщалось об обысках ФСБ в здании Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ провела обыски у высокопоставленных силовиков.