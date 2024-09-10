ФСБ пришла с обысками в Управление собственной безопасности петербургского МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нагрянули с обысками в здание Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом пишет портал 47news.

По данным издания, обыски были связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленобласти, по которому уже задержали троих граждан.

Как позднее выяснили журналисты, в ходе визита сотрудников спецслужб был задержан замглавы отдела УСБ, которому вменяют получение взятки величиной в несколько десятков миллионов рублей.

Эту сумму якобы перевели за то, чтобы земельному участку во Всеволожском районе присвоили категорию земли населенного пункта.

9 сентября свою вину в получении взятки признал заместитель начальника управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев. По версии следствия, деньги за покровительство и поддержку ему передал представитель компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новосибирской области чиновницу обвинили в лоббировании интересов строительной компании за взятку.