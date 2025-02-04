Мальчика чудом спасли после нападения одноклассника с веревкой в российской школе

В Новочебоксарске мальчика чудом спасли после нападения одноклассника с веревкой

В Новочебоксарске мальчик напал с веревкой на одноклассника в школе, ребенка чудом спасли. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в январе этого года в одной из городских школ. Мальчик напал на 11-летнего одноклассника, схватив его со спины и накинув ему на шею веревку, которую после этого затянул. Ребенок потерял сознание, его удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

За помощью в правоохранительные органы обратилась родственница пострадавшего. По факту инцидента организованна процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах мероприятий и решении, которое будет принято по итогам. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после нападения на ребенка с ножом в школе.