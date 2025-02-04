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Криминалист СК выпал из окна здания в Москве

112: криминалист СК выпал из окна Судебно-экспертного центра в Москве
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сотрудник Следственного комитета России выпал из окна Судебно-экспертного центра на улице Строителей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По предварительным данным, падение произошло с четвертого или пятого этажа. Коллеги криминалиста, которые заметили происшествие, немедленно вызвали пострадавшему скорую помощь. На месте работают врачи, которые пытаются реанимировать его. Информация о личности мужчины и возможных причинах падения уточняется.

4 февраля в Петрозаводске из окна здания выпал глава управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по республике Карелия Артур Пряхин. Мужчина выпал из окна пятого этажа, спасти его не удалось. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС данную информацию.

Ранее в Москве во время обысков из окна 17-го этажа выпал владелец крупного наркошопа.

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