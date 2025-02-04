В Петрозаводске из окна пятого этажа выпал глава управления ФАС

В Петрозаводске из окна здания выпал глава управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по республике Карелия Артур Пряхин. Об этом пишет «Фактор».

«Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Пряхин выпал из окна...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что прохожие обнаружили тело мужчины под окнами административного здания по адресу: набережная Варкауса, 1а.

Мужчина выпал из окна пятого этажа, спасти его не удалось. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС данную информацию.

Пряхин родился 20 декабря 1968 года в Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию имени С. М. Кирова, в 2004 году — Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности юриспруденция.

В феврале 2014 года назначен руководителем карельского управления ФАС. Имел классный чин — государственный советник России 2-го класса. Был женат, воспитывал сына.

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