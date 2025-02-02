В Москве во время обысков из окна 17-го этажа выпал владелец крупного наркошопа

В Москве владелец одного из крупнейших наркошопов выпал из окна. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Балаклавском проспекте. К 38-летнему мужчине пришли с обысками, в его квартире на 17-м этаже нашли большое количество запрещенных веществ, которые он, по данным Telegram-канала, мог продать за миллионы рублей.

Во время обыска мужчина выпал из окна, спасти его не удалось.

Подозреваемый длительное время находился в разработке, но поймать его удалось только недавно, после задержания посылки, отправленной во Владивосток.

Владелец наркошопа сотрудничал со следствием. Из окна он выпал спустя два часа обысков.

«Позднее в квартире нашли остальные тайники с запрещенкой. А также зарегистрированное оружие с патронами, бронежилет, два липовых паспорта и хакерское оборудование», – сообщается в публикации.

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