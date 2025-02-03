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В Греции ждут сильного землетрясения и цунами

Guardian: на острове Санторини в Греции зафиксировали сотни сейсмических толчков
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Uwe Anspach/Global Look Press

На остров Санторини в Греции направили спасательные команды и палатки после того, как там зафиксировали сотни сейсмических толчков. Об этом пишет газета The Guardian.

«На фоне опасений более сильного землетрясения, которое может вызвать цунами, людям рекомендовали избегать береговой линии и заброшенных зданий», — говорится в публикации.

Местное министерство гражданской обороны заявило, что школы 3 февраля будут закрыты.

«Ничего нельзя исключать. Именно поэтому принимаются меры предосторожности», — отметил профессор геофизики в Университете Аристотеля в Салониках Костас Папазахос.

За последние 48 часов было зарегистрировано более 200 подземных толчков. Магнитуда многих землетрясений составляла от 4 до 4,5.

Исследования показали, что земная кора вокруг Санторини изобилует линиями разломов. В 1956 году остров получил значительные повреждения после землетрясения, которое вызвало цунами.

28 января сообщалось, что подводный вулкан Аксиальная гора, расположенный в 480 километрах от побережья Орегона, демонстрирует признаки скорого извержения. Ученые, наблюдающие за вулканом с 1997 года, прогнозируют, что извержение произойдет до конца 2025 года. Это событие, хотя и не представляет угрозы для людей, может предоставить уникальные данные для изучения вулканической активности.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.

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