В Греции ждут сильного землетрясения и цунами

На остров Санторини в Греции направили спасательные команды и палатки после того, как там зафиксировали сотни сейсмических толчков. Об этом пишет газета The Guardian.

«На фоне опасений более сильного землетрясения, которое может вызвать цунами, людям рекомендовали избегать береговой линии и заброшенных зданий», — говорится в публикации.

Местное министерство гражданской обороны заявило, что школы 3 февраля будут закрыты.

«Ничего нельзя исключать. Именно поэтому принимаются меры предосторожности», — отметил профессор геофизики в Университете Аристотеля в Салониках Костас Папазахос.

За последние 48 часов было зарегистрировано более 200 подземных толчков. Магнитуда многих землетрясений составляла от 4 до 4,5.

Исследования показали, что земная кора вокруг Санторини изобилует линиями разломов. В 1956 году остров получил значительные повреждения после землетрясения, которое вызвало цунами.

28 января сообщалось, что подводный вулкан Аксиальная гора, расположенный в 480 километрах от побережья Орегона, демонстрирует признаки скорого извержения. Ученые, наблюдающие за вулканом с 1997 года, прогнозируют, что извержение произойдет до конца 2025 года. Это событие, хотя и не представляет угрозы для людей, может предоставить уникальные данные для изучения вулканической активности.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.