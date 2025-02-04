В Индонезии произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение зафиксировали в районе острова Дой, который относится к индонезийской провинции Северное Молукку. Об этом сообщается на сайте Сейсмологического и метеорологического агентства Индонезии.
В заявлении отмечается, что подземные толчки имели магнитуду 6,2.
«Землетрясение произошло в 4:45 по западно-индонезийскому времени (00:45 мск. — «Газета.Ru»)», — уточняется в тексте.
По информации агентства, эпицентр природного катаклизма располагался в море. Очаг землетрясения, в свою очередь, находился на глубине 105 км.
Какие-либо сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Также в районе природного катаклизма не объявлялась угроза цунами.
Рано утром 4 февраля у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в 6:06 по местному времени (3 февраля в 23:06 мск). Их эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 134 км от города Северо-Курилск, расположенного на острове Парамушир. При этом очаг природного катаклизма залегал на глубине 19 км.
Ранее в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8.