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В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе индонезийского острова Дой
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Reuters

Мощное землетрясение зафиксировали в районе острова Дой, который относится к индонезийской провинции Северное Молукку. Об этом сообщается на сайте Сейсмологического и метеорологического агентства Индонезии.

В заявлении отмечается, что подземные толчки имели магнитуду 6,2.

«Землетрясение произошло в 4:45 по западно-индонезийскому времени (00:45 мск. — «Газета.Ru»)», — уточняется в тексте.

По информации агентства, эпицентр природного катаклизма располагался в море. Очаг землетрясения, в свою очередь, находился на глубине 105 км.

Какие-либо сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Также в районе природного катаклизма не объявлялась угроза цунами.

Рано утром 4 февраля у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в 6:06 по местному времени (3 февраля в 23:06 мск). Их эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 134 км от города Северо-Курилск, расположенного на острове Парамушир. При этом очаг природного катаклизма залегал на глубине 19 км.

Ранее в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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