«Микс Франции и коммунизма»: российские туристы массово едут во Вьетнам

Среди россиян растет популярность поездок во Вьетнам, который привлекает туристов невысокими ценами на отдых, красивыми пляжами и насыщенными экскурсионными программами. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

Во Вьетнаме есть два главных курорта – Фантхьет и Нячанг. Второй является наиболее бюджетным направлением для массового сегмента туристов, а в первом лучше отели и более уединенная обстановка, рассказал Мурадян. По его словам, Вьетнам имеет большой потенциал для развития гостиничной индустрии, однако пока этого не происходит из-за необходимости колоссальных инвестиций.

«Вьетнам представляет из себя микс Французской Полинезии и коммунизма. Это сочетание делает страну интересной с экскурсионной точки зрения», — отметил эксперт.

Нахождение в стране обходится недорого – на это уходит от 5 до 10 долларов в сутки, что тоже плюс для туристов. Однако в целом расценки на путешествие для россиян туда стартуют с 250 тыс. рублей, что связано с трудностями в логистике и нехваткой перевозчиков. При прямом перелете и сохранении текущего курса рубля цены могли бы быть в диапазоне от 180 тыс. до 250 тыс. рублей, что все равно дороже, чем в Египте, подчеркнул Мурадян.

В Альянсе турагентств до этого отметили, что запуск авиарейсов в деловые столицы Вьетнама вряд ли поможет этой стране обойти по популярности Таиланд. По мнению представителей отрасли, путешественники продолжат делать выбор в пользу второго направления, так как туда больше рейсов, а сам отдых дешевле.

Ранее в АТОР туристическому рынку предрекли стагнацию.