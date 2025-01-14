Рынку выездного туризма предрекли стагнацию

Высокий туристический сезон 2025 года в настоящее время выглядит непредсказуемым по целому ряду причин, заявил вице-президент Российской Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Он пояснил, что на туристический рынок сильное влияние оказывает отсутствие ясности с геополитикой, пока непонятно, каким именно образом будут складываться отношения России с США при президентстве Дональда Трампа. Из этого следует, что неясным остается вопрос с санкционными ограничениями — будут ли они ужесточаться или, наоборот, сниматься.

Кроме того, на туристический рынок влияет высокая ключевая ставка Банка России. По словам Кобищанова, туристы выбирают класть деньги под проценты и так зарабатывать, а не тратиться на путешествия.

На этой неделе генеральный директор компании «Русский Экспресс» сообщал, что высокая ключевая ставка, инфляция и слабый рубль существенно повлияют на динамику российского турпотока по зарубежным направлениям в 2025 году.

Ранее был назван регион, куда россияне стали чаще путешествовать.