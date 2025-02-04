Депутат Госдумы оценил версию с подрывом смертника в ЖК «Алые паруса»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной версию следствия о том, что главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна могли подорвать в ЖК «Алые паруса» из-за «передела сфер влияния». До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что взрыв мог осуществить смертник.

«Это одна из рабочих версий, которую я так понимаю, следственные органы достаточно активно сейчас прорабатывают. Следствие идет, и оно докопается до истины, установит всех причастных к этому чудовищному происшествию. Преступление, которое совершено было очень опасным способом, в людном месте, где могло пострадать гораздо больше невинных людей. Кто это сделал, какая мотивация была – это уже работа следствия. Оно докопается до истины и установит всех граждан, которые в этом были задействованы, замешаны и доведет до суда. Все получат по заслугам в рамках действующего российского законодательства», – сказал депутат.

До этого «Интерфакс» и ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что взрыв в московском ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник. По данным «Интерфакса», приоритетной версией следствия является «передел сфер влияния». Также проверяется информация о том, что совершивший взрыв мужчина – уроженец Армении.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сообщалось о пяти пострадавших: консьерже и жильцах дома. Взрывное устройство было заложено под потолком или в диване, как писали СМИ. При взрыве погиб глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее стало известно, что у подорвавшего Саркисяна мужчины была татуировка меча на ноге