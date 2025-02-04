Жители Калининграда несут цветы к стихийным мемориалам в память о мальчике, убитом отчимом

В Калининграде появились стихийные мемориалы в память об убитом отчимом мальчике

Стихийные мемориалы в память о семилетнем мальчике, убитом в Черняховске Калининградской области, появляются в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

Один из мемориалов появился у Триумфальной колонны на площади Победы в Калининграде.

Накануне мальчика, который ранее пропал в области, нашли мертвым, в убийстве подозревают его отчима. По данным Telegram-канала SHOT, несмотря на причастность к произошедшему, родители накануне сами заявили о пропаже семилетнего сына и участвовали в поисках.

Вскоре мать ребенка якобы призналась в том, что ее муж периодически бил мальчика и однажды «не рассчитал силу». После этого отчим признался в содеянном и показал место, где спрятал тело. Погибшего нашли в мусорном пакете, набитом кирпичами.

Следователи возбудили уголовное дело, отчима задержали, сейчас с ним работают сотрудники СК РФ.

До этого сообщалось, что ребенок ушел из дома. В последний раз его видели 2 февраля. Родители якобы припугнули его детским домом, после чего сын взял у них несколько тысяч рублей и скрылся.

Ранее четверо подростков сбежали из детского дома в Ростовской области.