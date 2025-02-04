В Калининградской области отчим убил пасынка и заявил, что ребенок пропал

Мальчика, который ранее пропал в Калининградской области, нашли мертвым, в убийстве подозревают его отчима. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, несмотря на причастность к произошедшему, родители заявили о пропаже семилетнего сына и участвовали в поисках.

Вскоре мать ребенка якобы призналась в том, что ее муж периодически бил мальчика и однажды «не рассчитал силу». После этого глава семьи признался в содеянном и показал место, где спрятал тело. Погибшего нашли в мусорном пакете, который был набит кирпичами.

Следователи возбудили уголовное дело, отчима задержали, на данный момент с ним работают сотрудники СК РФ.

«По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении указанного преступления не принимала», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось, что ребенок ушел из дома. В последний раз его видели 2 февраля. Родители якобы припугнули младшего члена семьи детским домом, после чего сын забрал у них несколько тысяч рублей и скрылся.

Ранее четверо подростков сбежали из детского дома в Ростовской области.