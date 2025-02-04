Четверо подростков сбежали из детского дома в Ростовской области

В Ростовской области группа подростков совершила побег из детского дома. Об этом сообщает DonDay.

Инцидент произошел в городе Сальске. Двое юношей и две девушки в возрасте от 14 до 17 лет сбежали из детского дома — обстоятельства случившегося не уточняются.

Самыми младшими беглецами стали 14-летние Иван и Луиза. В день исчезновения юноша был в черно-зеленой толстовке, черных джинсах и черно-бело-фиолетовых кроссовках, при себе также имелся темно-синий рюкзак с серыми полосками. У него темные волосы и голубые глаза. Его ровесница была в зеленой куртке, серой шапке, черных штанах и темно-зеленых ботинках. У девушки голубые глаза и родинка над верхней губой.

Также с ними сбежали 16-летний Стефан и 17-летняя Людмила. Юноша был одет в черную куртку с белыми полосами на рукаве, утепленные треники и черно-белые кроссовки, при себе у него имелся черный рюкзак. Девушка была в черных куртке и брюках, черно-белых кроссовках. У нее длинные черные волосы, зеленые глаза и шрам на лбу.

В случае обнаружения несовершеннолетних следует незамедлительно обращаться в дежурную часть МВД РФ по Сальскому району.

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