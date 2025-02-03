Родители в шутку припугнули сына детским домом, и мальчик сбежал

В Калининградской области мальчик ушел от родителей после шутки про детский дом

В городе Черняховске Калининградской области ищут семилетнего Данилу Трехлебова, который ушел из дома. Об этом сообщает «Клопс».

По информации издания, последний раз мальчика видели 2 февраля. Ребенок якобы нашкодил, и родители в шутку припугнули его детским домом. После этого ребенок забрал у родителей несколько тысяч рублей и ушел.

Семья сразу заявила о пропаже мальчика в полицию и связалась с поисковым отрядом. Десятки человек осматривают дачные общества, заброшенные здания, общежития, территории предприятий, а также прочесывают лес в поисках школьника.

Мальчик был одет в серую куртку, синий свитер, черные джинсы, коричневые ботинки и серую шапку с черной эмблемой. Поиски ребенка идут уже около суток.

До этого школьница из Курской области сутки не возвращалась домой, так как боялась наказания от бабушки.

Ранее педагог перечислила фразы родителей, которые провоцируют ребенка на уход из дома.