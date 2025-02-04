Рестораторы объяснили интерес россиян к экзотическому алкоголю

Ресторатор Соколов: россияне все чаще переходят на экзотику в барах

Россияне действительно стали проявлять больший интерес к экзотическим алкогольным напиткам, чем раньше, подтвердил ресторатор, владелец баров Дмитрий Соколов. Во многом это связано с их разнообразием и желанием попробовать что-то новое, отметил он в беседе с НСН.

Аналитики до этого сообщили, что спрос на экзотический алкоголь у россиян вырос в 2024 году на 93,1% в натуральном выражении. Наибольший интерес жители проявляют к традиционному корейскому алкогольному напитку соджа. Кроме того, рост отмечается у грузинской чачи, французского кальвадоса и итальянской граппы.

Соколов согласился с выводами экспертов, отметив, что и традиционный алкоголь остается в спросе.

«Могу подтвердить, что люди в барах и ресторанах стали пробовать новые напитки, более экзотические, — пояснил он. — Коньяки сейчас пьют мало, джины – больше. Есть смещение в сторону экзотики».

Сейчас напитков стало даже больше, чем до введения санкций, добавил ресторатор.

В то же время президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров не согласился с данными об интересе россиян к экзотике, заявив, что не наблюдает никакого роста спроса на них. К обычным традиционным напиткам посетители ресторанов и баров все-таки более лояльны, считает он.

«Как пили водку, так и пьют дальше, она дешевле, чем вино и прочее», — заявил Бухаров.

В том числе такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что экзотические напитки, как правило, дороже, а значит далеко не все могут их себе позволить.

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