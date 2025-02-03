Стало известно, помогает ли алкоголь избавиться от депрессии

Ученые из Медицинского центра Чикагского университета выяснили, что люди с алкогольной зависимостью и депрессией испытывают столь же сильное удовольствие от алкоголя, как и те, кто не страдает депрессией. Этот вывод противоречит распространенному мнению, что зависимые люди пьют для облегчения негативных эмоций, а не ради удовольствия. Работа опубликована в журнале American Journal of Psychiatry (AJP).

В исследовании приняли участие 232 добровольца в возрасте от 21 до 35 лет, в период, когда употребление алкоголя достигает своего пика. Половина испытуемых соответствовала критериям алкогольной зависимости, а некоторые из них также страдали от депрессии. Участники исследования использовали свои смартфоны для отслеживания своего состояния во время эпизодов с употреблением алкоголя.

Результаты показали, что алкоголь действительно может снижать негативные эмоции, однако этот эффект был незначительным. При этом положительные эмоции от употребления алкоголя у людей с алкогольной зависимостью были выражены гораздо сильнее, независимо от их психического состояния.

«Мы привыкли думать, что люди с зависимостью пьют, чтобы справиться с депрессией», — сообщила ведущий автор исследования, профессор психиатрии Андреа Кинг. — «Однако наше исследование показало, что для них алкоголь остается источником удовольствия».

Полученные данные ставят под сомнение традиционные теории зависимости, согласно которым со временем люди начинают употреблять алкоголь не ради удовольствия, а чтобы избежать стресса. Кинг отмечает, что такая гипотеза не объясняет высокий уровень удовольствия, который продолжают испытывать зависимые.

Этот вывод может изменить подходы к лечению. Сегодня основное внимание уделяется работе с депрессией и стрессом, однако ученые предлагают также учитывать влияние удовольствия от алкоголя, которое подталкивает людей к дальнейшему употреблению.

Следующий этап исследования ученых будет посвящен людям в возрасте от 40 до 65 лет, которые уже много десятилетий страдают от алкоголизма. Исследователи планируют выяснить, продолжают ли они получать удовольствие от алкоголя, что может опровергнуть теорию о снижении чувствительности к алкоголю с возрастом.

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