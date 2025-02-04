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В Ленинградской области произошел крупный пожар

В Ленинградской области пожарные ликвидируют огонь на площади 200 «квадратов»

В поселке Котельский Ленинградской области произошло возгорание на площади 200 квадратных метров. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Дорожный контроль СПБ».

По данным пресс-службы комитета правопорядка и безопасности области, в ходе возгорания сгорели несколько канистр с дизельным топливом. На месте инцидента работают специалисты. Угрозы для жилых зданий, которые находятся рядом с местом пожара, не зафиксированы.

«По предварительной информации, огонь охватил одно здание, несколько бытовок, два микроавтобуса», — говорится в сообщении.

До этого пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. По данным Следственного комитета РФ, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в потолке. К тушению был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета.

Ранее россиянин разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире.

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