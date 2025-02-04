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В Москве вынесли приговор фигурантам дела о взятке замглавы администрации Дмитрова

Фигурантам дела замглавы администрации Дмитрова вынесли приговоры

В Тверском районном суде Москвы вынесли приговор фигурантам дела о даче взятки замглавы администрации Дмитровского округа Московской области Алексею Ионову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале.

Сергея Дубкова приговорили к 1 месяцу и 30 суткам заключения согласно ч. 5 ст. 291 УК РФ («‎Дача взятки в особо крупном размере»). Светлану Оберчук по той же статье приговорили к домашнему аресту на такой же срок. Сергей Зыков, начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления», также проведет под домашним арестом 1 месяц и 30 суток, его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ («‎Получение взятки в особо крупном размере»).

Заместителя главы администрации Дмитровского округа Московской области Алексея Ионова накануне отправили в СИЗО до апреля. По данным источника РИА Новости, Ионов частично признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Следствие считает, что фигуранты договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия. Позднее Зыков передал Ионову деньги недалеко от здания администрации городского округа. Однако это событие стало оперативным экспериментом силовиков, а средствами расчета выступали муляжи.

Ранее сообщалось, что дома и на рабочем месте замгубернатора Ростовской области Федотовой проходят обыски.

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