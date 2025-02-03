Заместителя главы администрации Дмитрова обвинили в получении крупной взятки

Заместителю главы Дмитровского округа Подмосковья Алексею Ионову предъявили обвинение в получении взятки в размере 4,35 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По делу также проходит Сергей Зыков — начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления», которое как раз курировал Ионов, а также другие пока еще не установленные лица из административного округа.

Они договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия.

Следствие считает, что Ионов помог внести изменения в техническое задание аукциона, чтобы практически полностью исключить участие в нем других операторов рекламы. Затем фигуранты нашли индивидуального предпринимателя, который стал «заказчиком», и заключили с ним фиктивный договор об оплате мнимых услуг.

Позднее Зыков передал Ионову деньги недалеко от администрации городского округа. Однако это событие стало оперативным экспериментом силовиков, а денежными средствами выступали муляжи.

До этого сообщалось, что СК возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой. По версии следствия, она взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке более 6% годовых для нужд региона, хотя в бюджете региона еще были свободные деньги. Кроме того, ставка по таким займам должна была быть меньше. Ущерб от действий чиновницы оценили в 1,9 млн рублей.

Ранее стали известны детали о фигуранте дела о хищениях в Курской области.