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Замглавы администрации Дмитрова отправили в СИЗО

Обвиняемого в получении взятки замглавы администрации Дмитрова отправили в СИЗО
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Shutterstock

Заместителя главы администрации Дмитровского округа Московской области Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО. Об этом сообщило РИА Новости.

Его заключили под стражу до 1 апреля.

По данным источника РИА Новости, Ионов частично признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По делу также проходит начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Сергей Зыков — его курировал Ионов, а также другие пока еще не установленные лица из администрации.

Следствие считает, что они договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия.

Ранее СК возбудил дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области.

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