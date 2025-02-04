Эксперт рассказал, что будет с ценами на аренду жилья в 2025 году

Аналитик Попов заявил об отсутствии причин для роста цен на аренду жилья в РФ

В 2025 году цены на аренду жилья будут зависеть от ситуации на рынке новостроек. Об этом проекту «Сноб» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«Если спрос на нем сохранится, то аренда продолжит медленно дешеветь. Падение спроса вызовет очередной рост цен на рынке долгосрочной аренды», — сказал эксперт.

Он добавил, что на протяжении последних трех-четырех недель арендные ставки почти не меняются, то есть их снижение прекратилось. В тоже время, причин для роста цен пока нет.

По данным государственной компании «Дом.РФ», в прошлом году предложение съемного жилья в России увеличилось почти вдвое.

Так, за 2024 год количество объявлений о съеме жилья увеличилось на 86% и достигло 81,6 тыс. руб. Рост предложений был особенно резким в четвертом квартале — сразу на 45%.

Ранее в России подешевела аренда квартир.