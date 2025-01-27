В России в 2025 году предложение съемного жилья увеличилось почти в два раза

Предложение съемного жилья в 2025 году в РФ возросло на 86%

В прошлом году предложение съемного жилья в России увеличилось почти вдвое. Об этом РИА Новости рассказали в государственной компании «Дом.РФ».

Так, за 2024 год количество объявлений о съеме жилья увеличилось на 86% и достигло 81,6 тыс. руб. Рост предложений особенно резко увеличился в четвертом квартале — сразу на 45%.

По словам главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, рост ставок по рыночной ипотеке рикошетом задел рынок арендного жилья. Те россияне, кому ипотека стала недоступна, вынуждены были обратиться к съему квартир. В свою очередь, собственники жилья, из-за того, что его стало продать сложнее, стали активнее выставлять объекты недвижимости на съем. Поэтому новое предложение сдаваемых в аренду квартир существенно превзошло спрос, который в течение трех кварталов 2024 года сохранялся на стабильном уровне.

В «Дом.РФ» сообщили, что по итогам прошлого года средняя цена аренды квартиры в Москве достигла 101 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 11%. В Санкт-Петербурге она составила 51 тыс. рублей (+16%), в городах-миллионниках — 38 тыс. рублей (+9%).

23 января руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Потапов заявил, что в Москве не ожидается существенного роста цен на аренду жилья.

Ранее в России назвали 2025-й «годом арендного жилья».