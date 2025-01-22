В России подешевела аренда квартир

В первой декаде января 2025 года средняя цена аренды всех типов квартир в России составила 36 тыс. рублей (+17,5% за год, но -1,6% к декабрю). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Медианная ставка долгосрочной аренды студий в миллионниках составила 31 тыс. рублей, однокомнатных квартир — 32 тыс. рублей, двухкомнатных — 41 тыс. рублей и трехкомнатных — 57 тыс. рублей.

«Небольшое снижение цены относительно декабря связано с тем, что многие собственники на период длинных праздников временно отложили поиск жильцов и сняли объявления с публикации. Так, в начале года в городах-миллионниках предложение изменилось незначительно. Число сдаваемых лотов выросло всего на 2,3% по сравнению с декабрем 2024 года. В январе спрос на рынке долгосрочной аренды пока еще не слишком активный. В таких условиях арендаторам проще найти комфортный и недорогой вариант съемного жилья с минимальной конкуренцией», — отмечает Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Лидерами среди городов по самой дорогой аренде жилья в январе традиционно стали Москва (средняя цена аренды всех типов квартир — 90 тыс. рублей), Казань (50 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (45 тыс. рублей). Также довольно высокие цены по сравнению с другими городами-миллионниками наблюдаются в Екатеринбурге (36 тыс. рублей), Нижнем Новгороде и Новосибирске (по 35 тыс. рублей в обоих городах).

Лидерами с самой низкой стоимостью сдаваемого жилья стали Уфа, Воронеж и Красноярск: в начале января 2025 года медианная ставка в этих городах составила 25 тыс. рублей для квартир всех типов комнатности.

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