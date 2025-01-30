«Это шизотерика»: призер «Битвы экстрасенсов» поддержал ограничения для тарологов

Россияне часто перекладывают ответственность за свою жизнь на тарологов и экстрасенсов, теряя деньги и становясь жертвами манипуляций, поэтому ограничения на рекламу их услуг необходимы. Об этом президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин заявил в пресс-центре НСН, назвав деятельность своих коллег «шизотерикой».

По мнению Левина, в последнее время люди стали чаще искать виновных в неудачах — например, перекладывать ответственность на «проклятие из пятого поколения». При этом они ищут специалиста среди огромного количества аккаунтов в соцсетях, владельцы которых скрывают имя и личность человека и просят переводить им деньги за услуги на подозрительные счета.

«Это именно шизотерика, от которой необходимо избавляться всеми возможными способами», — заявил Левин.

Он предупредил, что при обращении к таким сомнительным деятелям люди теряют деньги, попадают под манипуляции мошенников и начинают верить в самые страшные вещи — например, в несуществующие диагнозы. Вместо консультации такой человек получает проблемы, а специалист, к которому он обратился, не только не успокаивает его, но и обманывает, заключил Левин.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что за 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. В то же время запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, и соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение парламентариев.

Ранее юрист напомнила о суровом уголовном наказании для тарологов и магов.