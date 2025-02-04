Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказала о новом порядке вступления в наследство в России

Юрист Гусятникова: новый порядок вступления в наследство защитит от мошенников
close
Depositphotos

Изменения в процессе вступления в наследство в России, которые вступят в силу с 5 февраля, в целом не сильно скажутся на общей процедуре для граждан. Об этом kp.ru рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она уточнила, что теперь нотариусы при ведении таких дел будут ориентироваться не только на принесенные наследниками документы, но и самостоятельно запрашивать информацию в Едином государственном реестре ЗАГС. Так они будут сверять данные с первоисточником, чтобы избежать мошенничества.

«Но подобных мошенничеств на практике не так уж много. Мошенникам гораздо проще обмануть живого человека и получить его подпись», — добавила Гусятникова.

Юрист с 17-летним стажем, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что, если в течение шести месяцев россияне не приняли наследство, государство в течение одного года имеет право через суд признать его бесхозным и забрать себе. Нигматуллина уточнила, что лучше не пропускать сроки вступления в наследство.

Ранее в Госдуме разработали проект об особом порядке принятия наследства участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами