Юрист рассказала о новом порядке вступления в наследство в России

Изменения в процессе вступления в наследство в России, которые вступят в силу с 5 февраля, в целом не сильно скажутся на общей процедуре для граждан. Об этом kp.ru рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она уточнила, что теперь нотариусы при ведении таких дел будут ориентироваться не только на принесенные наследниками документы, но и самостоятельно запрашивать информацию в Едином государственном реестре ЗАГС. Так они будут сверять данные с первоисточником, чтобы избежать мошенничества.

«Но подобных мошенничеств на практике не так уж много. Мошенникам гораздо проще обмануть живого человека и получить его подпись», — добавила Гусятникова.

Юрист с 17-летним стажем, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что, если в течение шести месяцев россияне не приняли наследство, государство в течение одного года имеет право через суд признать его бесхозным и забрать себе. Нигматуллина уточнила, что лучше не пропускать сроки вступления в наследство.

Ранее в Госдуме разработали проект об особом порядке принятия наследства участников СВО.