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Юрист рассказала, как вернуть наследство, которое забрало государство

Юрист Нигматуллина: можно вернуть наследство, которое забрало государство

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Depositphotos

Если в течение шести месяцев россияне не приняли наследство, государство в течение одного года имеет право через суд признать его бесхозным и забрать себе. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист с 17-летним стажем, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина.

«Сначала государство имеет право поставить имущество на кадастровый учет и через суд признать его бесхозным. После этого государство может им распоряжаться. Но если наследники, даже спустя пять-семь лет восстановят сроки вступления в наследство и докажут право владения имуществом, государство будет обязано им его вернуть», – пояснила Нигматуллина.

По ее словам, действия с вещами, которые не имеют собственника, прописаны в статье 225 Гражданского кодекса РФ. Нигматуллина уточнила, что лучше не пропускать сроки вступления в наследство. Иначе придется обращаться в суд и объяснять, почему сроки были пропущены, а также доказывать родство и право владения имуществом, уточнила юрист.

Нигматуллина посоветовала всегда подавать заявление на наследство, даже если наследники не знают о наличии имущества. Это касается как движимого имущества, к которому относятся квартиры, машины, дачи, так и недвижимого – денег, счетов в банке и любого другого имущества, пояснила юрист.

Она сказала, что для подачи заявления на наследство необходимо посетить нотариуса в том районе, где был зарегистрирован наследодатель. В заявлении нужно указать ФИО наследника и наследодателя, момент смерти наследодателя и его последнее место жительства, волеизъявление наследника о принятии наследства и основание наследования: завещание или родственные отношения.

Юрист добавила, что перед началом процедуры подачи заявления лучше проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты, не открыл ли дело другой наследник. Также необходимо приложить документы, подтверждающие вашу личность, родственные связи, право на владение имуществом и наследство. Полный список документов зависит от вида собственности. Если наследодатель оставил завещание, подтверждать родственные связи не нужно. Далее вы можете обратиться в суд для получения права на владение необходимым имуществом, подытожила Нигматуллина.

По словам адвоката Виктории Данильченко, наследство можно завещать любому человеку, в том числе постороннему.

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