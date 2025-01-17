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В Госдуме разработали проект об особом порядке принятия наследства участников СВО

В ГД внесли законопроект о сроке принятия наследства участников спецоперации
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект о возможности внесудебного восстановления срока принятия наследства наследниками погибших участников специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель руководителя думской фракции Дмитрий Вяткин.

«Законопроект разработан партией «Единая Россия» при поддержке депутатов и сенаторов, специалистов Центра частного права и членов Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что сейчас наследство принимается в течение шести месяцев с момента открытия. При этом, подчеркнул Вяткин, в случае объявления гражданина умершим суд имеет право признать днем смерти этого гражданина конкретную дату его предполагаемой гибели, в этом случае днем открытия наследства является день и момент смерти, которые указаны в решении суда. Также встречаются случаи, когда документы, извещающие о кончине гражданина, приходят с опозданием. Это, пояснил парламентарий, приводит к пропуску наследниками сроков принятия наследства.

«После устранения этого правового пробела близкие участников спецоперации смогут без обращения в суд вступить в наследство. Нужно будет обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти», — заключил Вяткин.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается предоставить гражданским специалистам, работающим в зоне проведения спецоперации на Украине, статус ветерана боевых действий.

Ранее в России решили признать ветеранами саперов МЧС, работавших в зоне СВО.

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