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Врач рассказала о симптомах рака легких

Врач Шабинская: кашель и одышка могут быть симптомами рака легких
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Shutterstock

На ранних стадиях рак легких в организме человека может протекать бессимптомно. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-онколог, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Виктория Шабинская.

По ее словам, на поздних стадиях у больного могут появляться хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса. К симптомам заболевания она также отнесла затруднение в глотании, часто повторяющиеся воспаления легких, боль в груди, необоснованную потерю веса. Эксперт подчеркнула, что эти признаки должны послужить поводом для немедленного обращения к врачу.

«Массового скрининга по раку легкого нет. В частности, флюорография, проводимая ежегодно, не является методом скрининга для рака легких. Лучше всего в исследованиях себя зарекомендовало низкодозное КТ грудной клетки в высокорисковой когорте», — уточнила Шабинская.

В декабре 2024 года онкологи и представители Всероссийского союза пациентов попросили Минздрав РФ сделать низкодозную компьютерную томографию обязательной при диагностике на опухоль легкого. В настоящее время рак легкого выявляют с помощью рентгенографии или флюорографии, но такое исследование не позволяет выявить небольшие очаги опухоли, отмечается в письме инициативной группы, направленном в Минздрав и комитет Госдумы по охране здоровья.

Ранее ученые назвали повсеместный загрязнитель, вызывающий рак и бесплодие.

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