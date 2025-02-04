Российский онколог опроверг самые популярные мифы о раке

По данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян (56%) верят в миф о том, что мобильные телефоны могут вызывать рак. Какие еще заблуждения беспокоят общество и каковы реальные положения дел, «Газете.Ru» рассказал Владислав Евсеев, врач-онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика».

Первый миф — раком можно заразиться. По его словам, рак не относится к инфекционным заболеваниям, он возникает из-за сбоя в делении клеток организма. Этому процессу могут способствовать различные факторы.

«Риск развития онкологических заболеваний возрастает из-за некоторых инфекций. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает большую часть случаев рака шейки матки. Однако само онкозаболевание не передается от человека к человеку. Рак не заразен, несмотря на связь с определенными инфекциями. От некоторых из них существует вакцинация, в том числе от ВПЧ. Такая вакцина снижает риски развития рака шейки матки и некоторых других опухолей», — объяснил Евсеев.

Второй миф — рак всегда передается по наследству.

«Наследственность может увеличивать вероятность развития рака, но не является единственной причиной. Лишь 5-10% случаев возникновения рака связаны с мутациями, передаваемыми по наследству. В большинстве случаев возникновение онкозаболевания связано с другими причинами, не имеющими отношения к наследственности», — отметил врач.

Иногда наследственная мутация может отсутствовать у родителей, но будет впервые выявлена у их детей. И наоборот, наличие мутации у родителей не значит, что она обязательно передастся детям.

Стоит отметить, что некоторые виды онкозаболеваний передаются по наследству чаще, чем другие: например, рак яичника, молочной железы, толстой кишки.

«В случае, если выявляются такие мутации как BRCA1/2 (случай Анджелины Джоли), может потребоваться более пристальное наблюдение или даже профилактические хирургические вмешательства», — добавляет онколог.

Третий миф — сахар способствует развитию опухоли. Это мнение не имеет научного подтверждения. Неверно и то, что отказ от сладкого может избавить от рака или остановить развитие опухоли.

«Несмотря на то, что раковые клетки потребляют больше глюкозы, чем обычные, сахар не усугубляет онкозаболевание. Безусловно, важно следить за питанием, есть больше овощей, ограничить потребление красного мяса до двух раз в неделю. Диета играет значимую роль в поддержании здоровья, но не является панацеей от рака», — считает врач.

А вот избыточный вес является фактором риска целого ряда онкологических заболеваний. Например, рака молочной железы или опухолей матки. Важно понимать, что при избыточном количестве сладкого в диете контролировать вес становится сложнее.

Четвертый миф — дезодоранты провоцируют рак.

«Существуют данные, что некоторые дезодоранты содержат парабены, которые могут увеличивать риск развития рака груди. Но большинство исследований не подтверждают связь между этими химическими веществами и изменениями в тканях молочной железы», — заявил он.

Пятый миф — электроприборы могут вызывать рак.

«Причина возникновения рака — это генетические мутации. А энергия, излучаемая бытовыми электроприборами, относится к низкочастотной, она не повреждает гены. Эпидемиологические исследования подтверждают, что электроприборы не способствуют развитию онкологических заболеваний», — резюмировал Евсеев.

Ранее врач предупредил об опасной связи болезней сердца и ожирения.