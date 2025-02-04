В Новосибирской области двое в масках ограбили юношу у банкомата и попали на видео

В Новосибирской области задержали двоих подозреваемых в ограблении банка, они напали на мужчину у банкомата и отобрали у него полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Уголовное дело возбудили по статье «‎Разбой»‎. Правоохранители задержали мужчин 38 и 48 лет из соседних регионов. Оба, как уточнили в МВД, неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Полицейские получили заявление от 18-летнего местного жителя. Он снимал деньги из банкомата, когда в здание зашли двое мужчин в черных масках и силой забрали у юноши деньги.

«‎Потерпевший в процессе снятия денег с банкомата положил купюры на подоконник, а затем продолжил работу с терминалом. В этот момент один из сообщников напал на него, а второй схватил наличные, после чего налетчики скрылись. Похищенными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению»‎, — говорится в сообщении.

В январе 2025 года в Хабаровске налетчик с ножом ворвался в магазин ради бутылки спиртного и чипсов. Молодой человек зашел в торговую точку и стал рассматривать витрины с товаром, его внимание привлек алкоголь и пачка чипсов. Взяв с витрины спиртное и закуску, он попытался выйти, не оплатив покупки.

Сотрудники магазина и очевидцы, стоящие на улице, попытались остановить мужчину, однако налетчик стал размахивать перед ними ножом и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемого в грабеже задержали, им оказался 20-летний ранее неоднократно судимый житель Хабаровска.

Ранее школьники с топором разгромили и ограбили табачный ларек в Новосибирске.