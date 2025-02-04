Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области двое в масках ограбили юношу у банкомата и попали на видео

МВД: в Новосибирской области у 18-летнего отобрали полмиллиона

В Новосибирской области задержали двоих подозреваемых в ограблении банка, они напали на мужчину у банкомата и отобрали у него полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Уголовное дело возбудили по статье «‎Разбой»‎. Правоохранители задержали мужчин 38 и 48 лет из соседних регионов. Оба, как уточнили в МВД, неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Полицейские получили заявление от 18-летнего местного жителя. Он снимал деньги из банкомата, когда в здание зашли двое мужчин в черных масках и силой забрали у юноши деньги.

«‎Потерпевший в процессе снятия денег с банкомата положил купюры на подоконник, а затем продолжил работу с терминалом. В этот момент один из сообщников напал на него, а второй схватил наличные, после чего налетчики скрылись. Похищенными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению»‎, — говорится в сообщении.

В январе 2025 года в Хабаровске налетчик с ножом ворвался в магазин ради бутылки спиртного и чипсов. Молодой человек зашел в торговую точку и стал рассматривать витрины с товаром, его внимание привлек алкоголь и пачка чипсов. Взяв с витрины спиртное и закуску, он попытался выйти, не оплатив покупки.

Сотрудники магазина и очевидцы, стоящие на улице, попытались остановить мужчину, однако налетчик стал размахивать перед ними ножом и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемого в грабеже задержали, им оказался 20-летний ранее неоднократно судимый житель Хабаровска.

Ранее школьники с топором разгромили и ограбили табачный ларек в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами