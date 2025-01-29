В Хабаровске налетчик с ножом ворвался в магазин ради бутылки спиртного и чипсов

В Хабаровске задержали 20-летнего местного жителя, который ограбил продуктовый магазин вооружившись ножом. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Молодой человек зашел в торговую точку и стал рассматривать витрины с товаром, его внимание привлек алкоголь и чипсы. Взяв с витрины спиртное и пачку закуски, он попытался выйти, не оплатив покупки.

Сотрудники магазина и очевидцы, стоящие на улице, попытались остановить фигуранта, однако налетчик стал размахивать перед ними ножом и скрылся в неизвестном направлении.

Подозреваемого в грабеже задержали, им оказался 20-летний ранее неоднократно судимый житель Хабаровска. Возбуждено уголовное дело. Грабителю может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчину задержали за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом. Подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял. В момент нападения грабитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее школьники с топором разгромили и ограбили табачный ларек в Новосибирске.