Школьники с топором разгромили и ограбили табачный ларек в Новосибирске

В Новосибирске подростки выломали топором дверь табачного киоска и вынесли из него сигареты, табак и вейпы стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в ночь на 23 января, сотрудники агентства возвращались с выезда и увидели девочку, одиноко стоявшую у магазина, через несколько секунд они заметили молодого человека, бегущего по улице с топором. Они догнали его и задержали.

Подросток признался, что вместе с приятелем вскрыл табачный ларек, злоумышленники устроили в нем погром и вынесли оттуда сигареты, табак и вейпы в большом количестве, ориентировочно, на сумму около 100 тысяч рублей. С подозреваемыми в грабеже работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Пушкинском районе Петербурга группа подростков разбила дверь в супермаркете. Шум услышали местные жители, которые сумели задержать участников налета, юноши переданы сотрудникам полиции.

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