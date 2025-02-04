Врач назвал категории граждан, которые сильнее всех ощутят высокое давление 8 февраля

Люди с сердечно-сосудистыми болезнями сильнее всего почувствуют изменения в атмосферном давлении, которые ожидаются в субботу, 8 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Обычно, когда атмосферное давление высокое, организм сам старается его компенсировать и опустить. У гипертоников и гипотоников ситуация парадоксальная, организм реагирует неправильно: у людей с гипертонической болезнью давление может подняться еще выше, у гипотоников, наоборот, резко упасть. Также могут почувствовать недомогание люди с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения», — сказал врач.

Помимо этого, высокое давление отразится на людях с хронической усталостью. Они могут испытать слабость, сонливость, снижение трудоспособности, уточнил эксперт. Кроме того, на подобные изменения реагируют дети — они могут быть более возбужденными или, наоборот, слишком пассивными и сонными, уточнил Кондрахин. По его словам, те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, не почувствуют влияния высокого давления.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Москве прогнозируется рекордное атмосферное давление в пятницу, 7 февраля. По ее словам, оно составит 775 мм ртутного столба.

Ранее врач назвала основные причины низкого давления.